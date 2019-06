Oportunidade! FIAT 500 ABARTH 595 PISTA, novo, a gasolina, por 26.500€!

Viatura desportiva tanto na sua estética como no desempenho. Novo, 0 km, de 2019, já matriculado, excelente performances em estrada, compacto, pesando apenas 1100kg, com uma condução dinâmica e desportiva, motor 1.4 T-jet debitando 160cv, com muito equipamento de fábrica, painel 100% digital, gps, ar condicionado, sistema UConnect com Bluetooth, entre outros. Possibilidade de retoma mesmo com dívida. Financiamento a partir de 293,01 Eur/Mês sem entrada inicial. Garantia de fabricante de 24 meses.

Nota: A informação disponibilizada, ainda que precisa, não dispensa a sua confirmação, nem poderá ser considerada vinculativa.

Marca: FIAT

Modelo: 500

Versão: ABARTH 595 PISTA NOVO

Combustível: Gasolina

Ano: 2019

Mês: 1

Potência: 160

Caixa de velocidades: Manual

Categoria: Passageiros

Cor: Cinzento escuro

Estofos: Tecido

Portas: 3

Lugares: 4

Equipamentos:

ABS, Air Bag Condutor, Air Bag Lateral, Air Bag Passageiro, Apoios de Cabeça Traseiros, Ar condicionado, Bluetooth, Computador de Bordo, Direcção Assistida, Espelhos Retrovisores Exteriores Eléctricos, Faróis de Nevoeiro, Fecho de Portas Centralizado com Comando Remoto, GPS, Imobilizador Electrónico do Motor, Jantes Liga Leve, Pintura Metalizada, Rádio, Retrovisores Exteriores na Cor da Carroçaria, Travões de Disco às 4 rodas, Vidro Eléctricos, Xenons.

Tipo: Novo

Garantia: 24 meses

Contactos:

Megamotor

Estrada João Gonçalves Zarco Nº 88

9125-018 Santa Cruz,Caniço

291934107

Segunda a sexta das 09:00 às 19:00 e sábado das 09:00 às 13:00

www.megamotor.pt