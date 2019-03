Oito propostas para o Roteiro desta sexta-feira na Madeira

- Esta sexta-feira, a partir das 18h30, o Barreirinha Bar Café (BBC) acolhe a rubrica ‘He’s lost Control’, de Nuno Freitas, que propõe sonoridades de várias latitudes, num universo denso e melancólico, percorrendo as origens da música electrónica.

- Inauguração, pelas 19 horas, no Well.com, da mostra visual colectiva ‘Dedo na Ferida’, com trabalhos nas áreas do desenho, da pintura, da instalação e da colagem.

- A Câmara Municipal do Funchal prossegue a segunda temporada artística do projecto ‘Música dos Museus’. O palco será desta vez o Museu A Cidade do Açúcar que acolhe, pelas 19 horas, a actuação de Flor, o alter-ego a solo de Diana Duarte.

- Peça ‘Bocage’, a partir das 21 horas, no ‘Baltazar Dias’, com Rita Ribeiro, Sandra José e Mafalda Rodrigues, no âmbito do festival AMO-TEatro 2019.

- O Centro Cultural John dos Passos acolhe, pelas 21h30, o filme ‘O Amante Duplo’, no âmbito do evento ‘Encontro com o cinema’, promovido pelo Ponta do Sol Colectivo.

- Pelas 21h30, o Colégio dos Jesuítas acolhe o primeiro de uma série de concertos do núcleo ‘Madeira Free Improvisation Community’, formado pelos músicos Gábor Bolba e Jorge Garcia, membros integrantes do Laboratório Experimental de Arte Intermédia do Conselho de Cultura da Universidade da Madeira. Este primeiro concerto chama-se ‘A nave dos loucos’.

- A Cantina El Mexicano, no Centromar, sugere uma noite animada pelo popular videojogo de cultural geral ‘Dr Why Madeira’, seguindo-se karaoke.

- A discoteca Copacabana do Casino da Madeira sugere a festa ‘Ladies Fever’, com entradas grátis e oferta de 3 bebidas às mulheres até à 1 hora. A selecção musical é do DJ residente Luís Gonçalves. No Garden actua o DJ Michael C.