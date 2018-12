Ofereça cabazes de Natal com a qualidade TERROIR Portugal, solicite o nosso catálogo!

Este Natal desafiamo-lo (a) a pensar “fora da caixa” no que diz respeito a presentes. Por que não oferecer cabazes de Natal com produtos 100% portugueses e com aquela qualidade já bem reconhecida e associada ao TERROIR Portugal?

Personalize o seu cabaz (escolha a sua caixa favorita, o vinho, o azeite, ou seja, componha a sua caixa com os nossos excelentes e variados produtos) e escolha uma das 20 variedades de caixas disponíveis, não esquecendo que a mesma poderá ser complementada com queijos nacionais, charcutaria variada, doçaria nacional, enlatados, entre outras iguarias!

No TERROIR Portugal encontra produtos exclusivos e representativos do que de melhor se produz em Portugal, por isso surpreenda quem mais merece neste Natal ou então ofereça a si mesmo um cabaz de qualidade!

Efectuamos entregas ao domicílio para encomendas superiores a 50€ (área do Funchal). As opções de cabazes são várias, com valores a partir dos 10,00€.

Para que possa compor o seu cabaz com tempo e com aquilo que mais gosta/mais vai surpreender a outra parte, solicite o nosso catálogo através do email [email protected] ou venha fazer o seu cabaz na nossa loja e receba um brinde TERROIR Portugal!

O TERROIR Portugal é uma loja 100% portuguesa em tudo o que tem para oferecer. Com mais de 250 referências vínicas nacionais, rigorosamente escolhidas, entre brancos, tintos e espumantes, aqui também encontra deliciosas iguarias do nosso país, como as conservas, que podem ser degustadas como tapas, os queijos e charcutaria com DOP.

Esperamos por si!

TERROIR Portugal

Galeria Comercial Jardins d’ Ajuda

Estrada Monumental, Lojas N e O, 9000-136 Funchal

291 753 184

Horário: De segunda a domingo, das 15h às 23h (sábados das 12h às 23h)

Facebook