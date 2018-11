O The Small House já prepara o seu Natal

Estamos na recta final do mês de Novembro e, quando parece que foi ontem que estávamos no Verão, já estamos a chegar a mais uma quadra natalícia.

Mas antes desta quadra ainda temos muito animação no nosso concelho. Como já vem sendo habitual, a Ponta do Sol tem acolhido alguns dos eventos mais interessantes do panorama regional no que toca a cultura e temos este fim-de-semana bem preenchido.

Começou nesta quinta-feira passada a 1ª edição do evento Encontros Translocal Com o Mediterrâneo, sendo que houve hoje actuação no Centro Cultural John dos Passos. Entre ontem e amanhã, estará a decorrer a 2ª edição do Travessuras Culturais, evento que se caracteriza por “trazer à ilha um pouco do mundo”. Ainda para este sábado, temos também mais uma semana do Música Nas Capelas. Tudo isto na semana que antecede mais uma edição do MADEIRADiG.

E de que forma nos estamos a preparar para estes eventos? Com as cervejas da nossa casa. Já se faz sentir o frio e, para fazer frente às temperaturas mais baixas, aconselhamos as nossas cervejas da época, nomeadamente as artesanais, as “trapistas”, que por norma são mais encorpadas, com um teor alcoólico mais elevado, com paladares e aromas muito característicos. Cervejas como as Stout, Dopplebock, Barley Wine, Dubbel, Trippel ou Quadruppel (entre outras) são as mais procuradas e aconselhadas para as estações de Outono e Inverno.

Por isso, e se visitar a Ponta do Sol para acompanhar estes eventos, visite-nos e saboreie as melhores cervejas da época e aquelas que já estamos a seleccionar para a quadra que se avizinha. Temos uma vasta colecção à sua espera.

As cervejas acima referidas possuem um elevado teor alcoólico, por isso aconselhamos um consumo moderado e responsável.

