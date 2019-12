O The Small House deseja-lhe um Próspero 2020

2019 foi um ano de conquistas, nomeadamente na expansão da nossa marca.

Fomos mais além, e acabámos por conseguir algo que almejávamos, desde o início, que era estarmos presentes no “Mercadinho de Natal”, no Funchal. Para além disso, conseguimos manter 2 importantes presenças, pelo 2º ano consecutivo – Funchal Beer Fest e Festa da Cerveja, Doses e Petiscos, na Ribeira Brava. Para além destas, tivemos outras presenças, nomeadamente representações da marca e terminamos o ano com o lançamento de uma nova cerveja, afecta à colecção “Cerveja da Casa”, a “Tripeira da Vila”, uma Outmeal Stout, produzida em parceria com a Empresa de Cervejas da Madeira (ECM).

Entre acolhermos eventos, novidades, visitantes e muito boa disposição, foi um ano de muito trabalho, mas que culmina com o sentimento de dever cumprido, e de que podemos ir muito mais além.

Por isso, cabe-nos terminar o ano agradecendo às pessoas que tornaram tudo isto possível.

Em primeiro lugar, agradecemos aos nossos visitantes, pois ajudaram-nos a crescer e ir mais além. Sem eles, não estaríamos onde estamos.

Por fim, e seguramente o mais importante, agradecemos à nossa fantástica equipa, que, apesar de jovem e com algumas mudanças, tem estado à altura dos desafios, aprendendo, crescendo de elevando o nosso nome. A nossa casa, é a nossa equipa, e estamos gratos por isso.

Para 2020, resta-nos a trabalhar e crescer, para continuarmos como escolha primordial, de quem nos visita.

A si, desejamos um ano cheio de coisas boas, esperando poder contar a sua visita, ao The Small House.