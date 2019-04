‘O tempo nos teus olhos’, um romance para ler que será apresentado hoje na Livraria Bertrand La Vie

A Livraria Bertrand La Vie, no Funchal, abre as portas, esta segunda-feira, às 18h30, para a apresentação de “O tempo nos teus olhos”, o mais recente romance de José Rodrigues, com fotografias de Sara Augusto.

A apresentação estará a cargo de Eduardo Jesus, membro da Assembleia Legislativa da Madeira e presidente da Ordem dos Economistas - Delegação Madeira.

Leia-se agora a sinopse da obra:

“O coração é maior que a perda, porque a vida é maior que a dor e a saudade e a felicidade não têm limites, nem tabelas, nem distâncias...

Uns dias antes de comemorar as bodas de ouro, a tragédia bate à porta de Manuel, com a morte da mulher da sua vida. As filhas, Helena e Luísa, há muito longe de casa, insistem que o futuro do pai passe pelo lar de idosos da vila mais próxima.

Na casa de Manuel, sucedem-se as reuniões familiares e as desavenças que o martirizam. Entre elas, valem as visitas carinhosas do filho mais novo e da neta, cúmplices da sua autonomia e capacidade de decisão. Também a presença constante de Nicolau, o gato, companheiro fiel e atento ouvinte dos longos desabafos do septuagenário.

A solidão crescente e o agravamento de alguns problemas de saúde fazem com que Manuel ceda, mas apenas temporariamente, às pretensões das filhas.

Surpreendentemente, aquilo que seria o fim transforma-se no início de uma grande etapa na sua vida, entre novos sentimentos, novas pessoas e novos lugares. Na sua jornada de redescoberta da felicidade, Manuel muda completamente a vida de todos os que o rodeiam, incluindo os caminhos mais profundos dos seus corações...”.

Sobre os autores

Com formação superior na área da Gestão e carreira como consultor empresarial e formador. É sócio-fundador da Visar, onde desenvolve toda a sua atividade profissional, em especial na área dos seguros.

A família e os amigos, o karaté e o futebol veterano complementam o enorme gosto pela escrita.

Já Sara Augusto é professora universitária e investigadora na área de Literatura Portuguesa e Literaturas Lusófonas, na Universidade Católica Portuguesa e na Universidade de Coimbra. Doutorada em Literatura Portuguesa. Fotógrafa formada no Instituto Português de Fotografia do Porto, com trabalhos desenvolvidos no campo da fotografia documental.