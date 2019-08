O sabor do peixe fresco em plena Zona Velha do Funchal

Com o tempo quente que se faz sentir, sabe sempre bem uma refeição leve, saborosa, num local onde possa estar confortavelmente sentado. A Marisqueira Tropicana é o local!

Garantimos um serviço de excelência e produtos sempre frescos e de qualidade.

Com um vasto menu, desde marisco (lagosta, lavagante, ameijoas, navalhas, sapateira), a peixe fresco, capturado na Região e comprado todos os dias de madrugada pelo proprietário, Sr. Ricardo Ruel, até às boas carnes, não queremos é que lhe falte o apetite!

No que diz respeito à gastronomia regional temos o típico bolo do caco, a espetada em pau de louro, o filete de espada com banana ou molho de maracujá e o pudim de maracujá.

Mas não ficamos por aqui! Servimos também sopa de peixe, misto de peixe e marisco, arroz de marisco, açorda de marisco, caldeiradas de peixe, cataplanas de marisco, lapas e tarte de maça.

Seja qual for a sua escolha acompanhe com um bom vinho e nós temos uma vasta e deslumbrante carta de vinhos cuidadosamente selecionada para si!

Visite-nos!

Contactos:

Marisqueira Tropicana

Rua Dom Carlos I, nº 43, Funchal

Telf: 291 222743

Facebook: https://www.facebook.com/marisqueiratropicana/