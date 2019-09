O papel do contabilista na sociedade actual e a sua importância

Este profissional é possuidor de uma vital importância junto das empresas, empresários, governos e sociedade em geral.

Ser contabilista é ser um verdadeiro homem de contas. Profissão a qual represento já lá vão praticamente 30 anos. É uma das profissões mais nobres da sociedade actual, das mais antigas e importantes no mundo actual, diria daquelas profissões imprescindíveis a uma família, empresas, organizações, países. Um bom rigor contabilístico e de finanças é deveras fundamental a estas entidades, mas também convém não esquecer, a nós.

Reparem, quem não utiliza a contabilidade no seu quotidiano? Todos nós, se não vejamos: seja indo às compras, em gastos de habitação, em cinema, em compra de carros e despesas respectivas, isto é, estamos a usar e a fazer contabilidade.

Embora, uma contabilidade diferente das empresas, mas retracta o uso e aplicação do cash e a obtenção de informação útil à nossa gestão de despesas e rendimentos.

Quem não faz contabilidade correcta não pode estar a gerir convenientemente as suas finanças.

Passando para o mundo das empresas, quantos empresários não fazem contas convenientemente ou não sabem ou não querem recorrer a serviços especializados, estes com o conhecimento excepcional e rigor necessário, traçam um caminho empresarial de finanças mais saudável.

As finanças são suportadas com base numa contabilidade rigorosa que espelha os factos que ocorrem, mas também pode ser utilizada como uma ferramenta de previsão e como um instrumento útil para a gestão dos negócios e suas decisões empresariais.

Vamos lá perceber afinal o que é contabilidade:

Entre outros conceitos, a “Contabilidade é a ciência que mede a realidade económica de uma organização afim de permitir o planeamento e controlo adequado de entidades económicas. Trata-se de um ramo do conhecimento cujos fundamentos e objectivos giram em torno da obtenção de medidas quantitativas e qualitativas para a tomada de decisões, através da aplicação de ferramentas e técnicas matemáticas para a produção de relatórios/demonstrativos contábeis/financeiros que evidenciem uma interpretação adequada da realidade económica, financeira, física e patrimonial das entidades. Consequentemente, o processo de análise financeira baseia-se na aplicação de ferramentas e num conjunto de técnicas que se aplicam às demonstrações financeiras e outros dados complementares, com o objectivo de obter medidas e relações quantitativas que indiquem o comportamento, não apenas da entidade económica, mas também de algumas das suas variáveis ​​mais importantes”.

A profissão contabilística é uma actividade fundamentada em princípios, leis e outras normas decorrentes das relações sociais entre pessoas, empresas e instituições em geral, sendo portanto, vinculada à área das ciências sociais aplicadas. Ensina “o Prof. Dr. António Lopes de Sá (2004:136), que a profissão contábil consiste num trabalho exercido habitualmente nas células sociais, com o objectivo de prestar informações e orientações baseadas na explicação dos fenómenos patrimoniais, ensejando o cumprimento de deveres sociais, legais, económicos, tão como a tomada de decisões administrativas, além de servir de instrumentação histórica da vida da riqueza. Tendo como objecto o património, sobretudo o estudo dos seus aspectos qualitativos e quantitativos, observando suas variações, a contabilidade está vinculada a diversas áreas da actividade humana, notadamente no campo das ciências administrativas, económicas e jurídicas, haja vista que o seu principal mister é o estudo e controle da riqueza material das pessoas.

Dentro desta abrangência, pode-se afirmar que em todas as relações sociais entre pessoas físicas ou jurídicas, empresas e entidades em geral, nas quais envolvem fatos susceptíveis de valoração, aí estará presente a contabilidade, sendo os contabilistas os elementos activos do processo de registro, análise e controle patrimonial. Desta forma, haverá sempre uma relação estreita do comportamento ético dos contabilistas diante das diversas áreas da actividade pública e privada”.

Ora, a conduta ética do contabilista e a sua responsabilidade social devem prevalecer, sobretudo nos casos que implicam gastos de recursos públicos, pois são as informações produzidas pela contabilidade que atestam a comprovação da boa situação financeira da empresa. É o trabalho do contabilista, bem como sua responsabilidade técnica na elaboração da contabilidade e peças demonstrativas que possibilitam às empresas o cumprimento das suas obrigações junto dos seus credores.

O que faz um profissional de contabilidade?

O contabilista é o profissional responsável por contar a história da empresa por meio dos números. A ele cabe apurar quais são os impostos e tributos a serem pagos, bem como informar o FISCO, dados relacionados ao facturamento, às despesas e à distribuição de lucros aos sócios, por ex.

O que antigamente era considerada uma tarefa “executiva”, no sentido de que as obrigações se limitavam ao preenchimento dos livros contabilísticos, com o passar do tempo se tornou uma profissão com enfoque consultivo. O contabilista moderno é aquele que, além da contabilidade, auxilia no planeamento fornecendo relatórios e fazendo análises que possam apontar para os empresários e gestores quais são as melhores decisões a serem tomadas.

Finalmente, o contabilista tem um papel importante dentro das empresas, e na sociedade, e são profissionais que trabalham os números com base em metodologias próprias e fornecem informações aos utentes com o objectivo de fazê-los tomar melhores decisões.

Srs. Empresários, trabalhem com afinco, com prazer, em parceria com os seus contabilistas, escolham os melhores do mercado, e valorizem o profissional que escolheram e, por conseguinte, reconheçam a sua importância nas v. vidas e nas v.empresas.

São pessoas que se preocupam com o v. bem estar e da sociedade que vocês representam.

Não vejam o contabilista como um homem que só produz impostos e trabalha para o fisco, pois quem pensa assim, é um empresário ainda de mente pouco desenvolvida.

