A estilista Fátima Lopes participou numa iniciativa da revista Máxima e falou do Natal. No vídeo, publicado na sua página de Facebook, a madeirense disse que costuma passar esta quadra na Madeira, lugar onde “a comida é irresistível”. “Na verdade, eu começo com jantares no dia 24 e só termino no final do ano”, afirmou.