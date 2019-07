O melhor Frango na Brasa que já provou!

Situado no Miradouro de São Roque, bem pertinho do Funchal, o Restaurante Miradouro é conhecido principalmente pelo delicioso frango servido no fogareiro, mas temos no nosso menu outros pratos que merecem destaque: as especialidades da parrilha, parrilhada, o bacalhau na brasa, a francesinha e ainda a espetada regional.

Estes são os nossos pratos do dia para esta semana:

Terça-feira: Costeleta de porco na brasa

Quarta-feira: Alheira de caça, com arroz de tomate

Quinta-feira: Peito de frango grelhado com molho de mostarda

Sexta-feira: Milho quente com bife de atum.

Preço: 5.50€

Estamos abertos de terça a domingo, com o horário de almoço das 12:00 às 15:00 e de jantar das 19:00 às 23:00.

Venha provar as nossas deliciosas iguarias!

Para saber mais sobre nós visite a nossa página do Facebook ou contacte-nos pelo telefone 291742165.