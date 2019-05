O melhor Frango na Brasa que já provou!

Situado no Miradouro de São Roque, mas bem pertinho do Funchal, no nosso restaurante aguardamos a sua visita para provar as nossas iguarias na brasa.

O Restaurante Miradouro é conhecido principalmente pelo Frango servido no Fogareiro, mas também temos no nosso menu outros pratos de destaque, como as especialidades da Parrilha, Parrilhada, Espetada Regional, Bacalhau na Brasa e Francesinha.

O nosso restaurante está aberto de terça a domingo, com o horário de almoço das 12:00 às 15:00 e de jantar das 19:00 às 23:00.

Os nossos pratos do dia para esta semana são:

Terça-feira: Entremeada na Brasa

Quarta-feira: Bife de Porco Recheado

Quinta-feira: Arroz de Pato

Sexta-feira: Milho Quente com Bife de Atum

Preço: 5.50€

Visite a nossa página do Facebook e aproveite para saber qual é o prato do dia.

Telefone: 291742165