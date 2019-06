O calor pede uma poncha bem fresquinha!

Com a chegada do Verão vêm os dias longos e as tardes infinitas, ou seja, os momentos ideais para juntar-se com familiares e amigos e relaxar seja aos fins da tarde, aos fins-de-semana ou a qualquer hora na companhia de uma poncha fresca.

Seja uma Poncha à Pescador, regional, de maracujá ou de tangerina, é só escolher!

Depois aproveite e junte uns amendoins perfeitamente torrados que temos sempre cá para si. Esta combinação ganha ainda mais sentido quando estamos na Taberna da Poncha, claro!

Aguardamos a sua visita!

Contactos:

Morada: Serra d’ Água, 9350-309 Ribeira Brava

291 952 312

Facebook

*Seja responsável, beba com moderação.