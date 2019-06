Novo projecto da Orquestra de Bandolins para descobrir na sua ‘Hora da Boa Vida’

‘Sexteto / Septeto Passos de Freitas’ é o nome mais recente projecto da Orquestra de Bandolins da Madeira e da Associação do Recreio Musical União da Mocidade (RMUM).

O livro com CD trata-se de uma reedição da obra do Maestro Eurico Martins, que conta com parte integral das gravações históricas do septeto / sexteto Passos de Freitas realizadas entre 1928 / 1929.

A edição desta obra é o culminar de um trabalho árduo de pesquisa e da vontade do RMUM de concretizar um dos sonhos do maestro. Eurico Martins era o principal responsável e maestro da Orquestra de Bandolins da Madeira, um dos grupos com mais actividade na Região e com várias actuações no estrangeiro, entre elas em Londres, num espectáculo para a rainha de Inglaterra.

O lançamento acontece, pelas 19h30 de hoje, no Átrio do Teatro Municipal Baltazar Dias.

Na ocasião será também apresentado o novo projecto musical da associação, ‘O Sexteto Eurico Martins’, que será composto por André Martins (Primeiro Bandolim), Catarina Caldeira (Segundo Bandolim), Nuno Gomes (Bandola), Hugo Dias (Bandoloncelo), Afonso Gouveia (Guitarra) e Pedro Sousa (Guitarrom).

É esta a sugestão da ‘Hora da Boa Vida’ desta quarta-feira, 26 de Junho.