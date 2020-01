Novas músicas para refrescar a sua ‘playlist’ nesta ‘Hora da Boa Vida’

Na rubrica ‘Hora da Boa Vida’ desta segunda-feira, dia 20 de Janeiro, deixamos-lhe cinco sugestões musicais para refrescar a sua playlist e começar a semana da melhor maneira.

O rapper Eminem editou, na última sexta-feira (dia 17 de Janeiro) sem aviso prévio, o novo seu 11.º álbum. ‘Music to be Murdered by’ é inspirado em ‘Alfred Hitchcock Presents Music To Be Murdered By’, álbum de Jeff Alexander lançado em 1958.

Para o disco, Eminem colaborou com Ed Sheeran (’Those kinda nights’), Anderson Paak (’Lock it up’) e Juice Wrld, que morreu no final de 2019 e que participa em ‘Godzilla’, o primeiro single do disco.

Para os amantes de música pop, também há novidades: os Jonas Brothers lançaram na última semana um novo single, ‘What A Man Gotta Do’. A banda partilhou também o videoclip do tema, onde recriam três clássicos do cinema - ‘Negócio Arriscado’, ‘Grease’ e ‘Não Digas Nada’.

Os portugueses Diogo Piçarra e Tomás Adrião têm novos singles.

Diogo Piçarra lançou recentemente o videoclip daquele que é o 3.º single oficial de ‘South Side Boy’. Chama-se ‘Cedo’ e foi composto e produzido em parceria com Lhast. O videoclip conta com realização de Pluma e Pedro Dias.

Por seu turno, Tomás Adrião dá a conhecer a primeira amostra de um novo ciclo, depois do single ‘A Vontade’. ‘Perdido’ foi escrito por Tomás Adrião, Tainá, Mikkel Solnado e Moisés Premoli, com produção de SUAVEYOUKNOW, na Great Dane Studios.