Noite Vintage, dia 21 de Julho, no Reguilha Bar

O Reguilha Bar continua a preparar grandes festas para este Verão e aqui vai a confirmação de mais uma: no dia 21 de Julho, não perca a Noite Vintage! Será, com certeza, uma noite para recordar outros tempos, com muita animação e com a presença do Grupo Motard’s Unidos.

Aproveitamos ainda para lembrar que já temos mais duas noites temáticas agendadas e que contarão também com a presença do Grupo Motard’s Unidos: a Noite Havaiana, que está marcada para o dia 20 de Julho, e a Noite Rock, a 14 de Setembro. Será um Verão de muita folia e a não perder!

Hoje há Ceia de São João (já esgotada), com gastronomia tradicional e com muita animação e Karaoke, a cargo do KDJ Carlos Gomes, numa festa bem madeirense!

Nos entretantos, a para desfrutar da nossa companhia, aproveite e experimente a diversidade de refeições deliciosas, enquanto relaxa no nosso espaço. O Reguilha Bar apresenta tábuas de empanados, de queijos e enchidos e diferentes petiscos nos vários dias da semana. Às terças-feiras temos os deliciosos chicharros fritos, às quartas-feira as asinhas de frango, às quintas-feiras o entrecosto e, claro, à segunda-feira, para iniciar bem a semana, sushi!

Apresentamos ainda outros pratos, como os fantásticos picados, a francesinha, que continua no topo das preferências dos clientes, e as novas doses de lapas, mexilhões e caramujos, tão apetecíveis nos dias mais quentes e acompanhadas com uma cerveja gelada ou com um vinho de referência da nossa cada vez melhor e maior garrafeira!

Visite-nos, como sempre aguardamos a sua visita!

Reguilha Bar

Contactos: 964 397 572

Aberto todos os dias das 9h às 2h da manhã

*Seja responsável, beba com moderação.