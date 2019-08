“Noite Rock” no dia 14 de setembro, no Reguilha Bar!

A animação e as festas são já o nosso prato forte, por isso queremos continuar a surpreende-lo e a realçar o lado mais divertido da sua vida, apostando nesta dinâmica que tem dado cada vez mais frutos! Logo, agendamos, para o mês de setembro, uma “Noite Rock”, que temos a certeza que não vai querer perder! Contará com a atuação da banda “Aoakaso”, com a presença do Grupo Motards Unidos e, claro está, com a sua presença! Anote já na sua agenda! Pretendemos levá-lo ao rubro, nesta noite que promete ser única e memorável!

Enquanto lá não chegamos, pode sempre passar pelo nosso espaço para provar as nossas maravilhosas doses de lapas ou os nossos picados de carne e marisco!

Faça-nos uma visita!

Reguilha Bar

Contactos: 964 397 572

Aberto todos os dias das 9h às 2h da manhã

Facebook