Neste Dia do Pai visite a exposição ‘Barcos’

No âmbito das comemorações do Dia do Pai, a Casa do Povo de São Gonçalo apresenta uma exposição de navios em miniatura, construídos por Jorge Ferreira, residente dessa mesma freguesia.

A exposição ‘Barcos’ abre portas esta terça-feira, pelas 19 horas, e estará disponível para visita até ao dia 31 de Maio do presente ano, diariamente entre as 9 e as 18 horas. A entrada é gratuita.

Os vários barcos em exposição são fruto de uma ligação profissional ao mar, mas também de um “gosto especial” pelos navios e rebocadores por parte de Jorge Ferreira.

Para mais informação consulte a página do evento aqui.