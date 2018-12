Nesta quadra natalícia aguardamos a sua visita!

A quadra natalícia é, definitivamente, propícia a convívios, a momentos de família, camaradagem e de amizade! Por isso, como somos um espaço em que se propiciam bons momentos, aguardamos ansiosamente a sua visita!

Seja antes ou depois de uma missa do parto, que se multiplicam pela ilha, dos convívios de Natal ou simplesmente para ‘aquecer o corpo e a alma’ com uma poncha verdadeiramente saborosa, nós estamos aqui para recebê-lo/a da melhor forma, como sempre!

O nosso espaço é muito conhecido pela Poncha à Pescador, preparada com açúcar, casca de limão bem batidos com o tradicional pau da poncha, aos quais depois se adiciona o sumo de limão e a aguardente, mas também pela poncha que é feita com aguardente de cana, mel de abelhas e sumo de laranja e/ou limão. Quando o tempo arrefece, as ponchas à Pescador e Regional são, de facto, as preferidas dos nossos clientes. Aguardamos a sua visita!

A equipa da Taberna da Poncha deseja a todos um Feliz Natal!

Contactos:

Morada: Serra d’ Água, 9350-309 Ribeira Brava

291 952 312

Facebook

*Seja responsável, beba com moderação.