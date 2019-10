Nesta ‘Hora da Boa Vida’ saiba onde pode assistir ao ‘Encontro de Fogacheiros e Artes Circenses’

Nesta ‘Hora da Boa Vida’, damos a conhecer o ‘Encontro de Fogacheiros e Artes Circenses’, que se realiza, no próximo dia 26 de Outubro, pelas 20h30, no Jardim de Santa Luzia. O evento, que está inserido no Festival Sorriso Encantado, é promovido pela Associação de Teatro Amador do Livramento (TAL).

Para este dia, está previsto cuspidores de fogo, Teatro Bolo do Caco, espectáculo e workshop de fogo, entre outros.

No dia seguinte, a 27 de Outubro, pelas 15h30, haverá o insuflável ‘Saltos e Trambolhões, um espectáculo de Pedro Freitas, pelas 16 horas, ‘Malabarismos e Estórias’ do Teatro Bolo do Caco, pelas 16h30, histórias contadas por Leda Pestana e fado, com Amorim Gonçalves, que acontece às 17h30.