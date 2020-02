Nesta ‘Hora da Boa Vida’ saiba onde irá actuar a Bernardo Baptista Band

Nesta ‘Hora da Boa Vida’, damos conta dos concertos da Bernardo Baptista Band, que estão previstos para este mês de Fevereiro.

No próximo dia 7 de Fevereiro, o grupo actua na RTP - Madeira. Já, no dia 12 de Fevereiro, realiza um espectáculo na Escola dos Louros, no âmbito da ‘Semana do Afectos’. E, no dia 16 de Fevereiro, sobe ao palco da Fnac Madeira.

Recorde-se que a apresentação deste novo projecto, aconteceu a 27 de Outubro de 2019, na Fnac Madeira.

Da banda fazem parte Martim Gonçalves no baixo, Mariana Silvino na guitarra e Rúben Vieira no piano.