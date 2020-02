Esta quarta-feira, dia 5 de Fevereiro, pelas 18 horas, o Teatro Municipal Baltazar Dias volta a ser palco de mais uma sessão das ‘Conferências do Teatro, Madeira de A a Z’.

As conferências estarão a cargo de Rosa Pires, que trará o tema ‘Lobo Marinho’, e de Márcia Dinis, que vem falar dos ‘Expostos da Roda’.

Rosa Pires é bióloga do Serviço do Parque Natural da Madeira, mestre em Conservação Biológica pela Universidade de Manchester. Iniciou o seu trabalho com o lobo-marinho em 1993 e deste então tem-se dedicado à conservação desta espécie na Região.

“A foca mais rara do mundo”, como refere a técnica superior Rosa Pires, continua a ser uma realidade na Madeira graças ao programa que defende a sua conservação.

Já a segunda conferência recorda a ‘roda dos expostos’ ou a ‘roda dos enjeitados’, que consistia num mecanismo utilizado para abandonar recém-nascidos que ficaram ao cuidado das instituições de caridade. Este modelo de acolhimento ganhou inúmeros adeptos por toda a Europa, a partir do século XVI.

As ‘Conferências do Teatro – Madeira de A a Z’ são uma organização conjunta de sete entidades, nomeadamente a Câmara Municipal do Funchal, o Centro de Línguas e Literaturas Europeias da Faculdade de Letras da Universidade de Lisboa, a Cátedra Infante D. Henrique, a Universidade da Madeira, a Agência de Promoção da Cultura Atlântica, o Aprender Madeira e o Instituto Cultural dos Açores.

As sessões ocorrem mensalmente à quarta-feira, são de entrada livre e dedicadas não só a académicos, mas também aos curiosos e interessados da população em geral, debatendo temas relativos à História da Região, património, cultura, ciência, passando pela banda desenhada, música, literatura e teatro.