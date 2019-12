Nesta ‘Hora da Boa Vida’ aproveite para visitar a exposição ‘Mesas de Natal com Bordado Madeira’

A partir de hoje, até ao dia 4 de Janeiro, pode visitar a exposição de ‘Mesas de Natal com Bordado Madeira’, no Salão Nobre do Teatro Municipal Baltazar Dias.

Nesta 4.ª edição, que foi ontem inaugurada, são apresentadas oito mesas inspiradas no que de melhor o destino Madeira tem para oferecer.

Será então possível admirar quatro mesas na vertente natureza: as Flores, a Laurissilva, as Levadas e o Mar. E outras quatro mesas na vertente económica: a Banana, a Cana do Açúcar, os Vimes e o Vinho Madeira.

Como já é habitual, participam vários decoradores e entidades, como Nini Andrade Silva, Dino Gonçalves, Associação de Promoção da Madeira, Guias Intérpretes Oficiais, Castanheiro Boutique Hotel, Porto Bay Hotels & Resorts, Pestana Hotel Group e Hotel Quinta do Furão.

A entrada é livre, sendo este um evento organizado pela Bordal - Bordados da Madeira.