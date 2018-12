Nesta altura de convívios de Natal, passe por cá!

O Natal está quase, quase, aí, por isso, nesta altura dos almoços e jantares de grupo de Natal, faça da Taberna da Poncha o local de encontro com o seu grupo de amigos/família/ colegas de trabalho antes desses convívios e, quem sabe, também depois!

Para abrir o apetite e entrar em grande no espírito de convívio, a Taberna da Poncha é, de facto, o local ideal, um espaço acolhedor e gerador de conversas, gargalhadas e de descontração.

O nosso espaço é muito conhecido pela Poncha à Pescador, preparada com açúcar, casca de limão bem batidos com o tradicional pau da poncha, aos quais depois se adiciona o sumo de limão e a aguardente, mas também pela poncha que é feita com aguardente de cana, mel de abelhas e sumo de laranja e/ou limão. Quando o tempo arrefece, as ponchas à Pescador e Regional são, de facto, as preferidas dos nossos clientes. Aguardamos a sua visita!

Contactos:

Morada: Serra d’ Água, 9350-309 Ribeira Brava

291 952 312

Facebook

*Seja responsável, beba com moderação.