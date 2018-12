Natal com karaoke é no Reguilha Bar!

Venha contagiar-se de boa energia nesta época festiva ao Reguilha Bar, que espera por si para partilhar bons momentos numa noite de karaoke.

Saiba ainda que os convívios de natal têm sido um sucesso e que o espaço do Reguilha Bar tem sido muito solicitado por oferecer um bom ambiente e comida deliciosa! Se tem um grupo de amigos que gostaria de reunir para um jantar, basta contactar e fazer a sua reserva atempadamente.

Pensa passar o Natal fora de casa? Então pode contar com a companhia da equipa do Reguilha Bar que estarão de portas abertas no dia 25 de dezembro, a partir das 16h, prometendo diversão às 22h com a presença do Dj Américo Nunes.

Para satisfazer todos os gostos, o Reguilha Bar tem ao seu dispor várias refeições que têm sido as ordens do dia: a Francesinha e o Picado Familiar (2,5kg de batata frita + 2kg de carne + 0,5kg de cogumelos) e, ainda, canja quente para servir! Um regalo para aconchegar o estômago nas noites mais frias e que agora pode ser acompanhado com uma deliciosa sandes de carne de vinho e alhos!

O staff do Reguilha Bar deseja a todos os clientes um Feliz Natal! Visite-nos, como sempre aguardamos a sua visita!

Reguilha Bar

Contactos: 964 397 572

Aberto todos os dias das 9h às 2h da manhã

Facebook