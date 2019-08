Não dispensa um bom pequeno-almoço?

Sabemos que a primeira refeição do dia é fundamental. Reabastecer o organismo, depois de várias horas de sono e de jejum, é importante já que tem implicação direta no desempenho do seu dia-a-dia e sobretudo na boa disposição, por isso convidámo-lo a passar pela Panigolden! Estamos no Centro Comercial Canicentro Golden, junto à escola do 1ºciclo.

Aqui encontra imensas sugestões para que a sua primeira refeição do dia seja agradável e deliciosa: sandes de queijo, fiambre e delícias do mar, que podem ser degustadas em qualquer uma das qualidades de pão que dispomos (integral; de cereais; mafra; passas e nozes; milho; alfarroba e ainda a especialidade da casa), não esquecendo as baguetes, o pão de hambúrguer, os brioches, os croissants integrais e folhados), as empanadas e a imensa variedade de bolos. Tem muito por onde escolher!

Para acompanhar a sua refeição, pode sempre optar por um saudável e nutritivo sumo de laranja natural, embora tenhamos uma grande variedade de outros sumos. Como é normal, não falta café, nas suas diversas formas (bica, garoto, chinesa, cappuccino, entre outros), e chás.

Faça-nos uma visita e saia daqui cheio de energia para enfrentar os desafios do dia!

Contactos:

Panigolden

Rua da Escola, 9125 – 038 Caniço

291 622 415

Mail: [email protected]

Facebook