Na Panigolden estacionar não é problema!

Procura um sítio agradável para tomar o pequeno-almoço, almoçar, lanchar ou somente tomar um café, mas sem problemas de estacionamento? Na Panigolden é muito fácil encontrar um sítio para estacionar o seu automóvel! Para além dos lugares que tem em volta do nosso espaço, existem também outras opções, ou seja, voltar para trás sem nos visitar nunca irá acontecer!

Situada no Centro Comercial Canicentro Golden, que, como o nome indica, fica bem no centro da cidade (e perto da escola do 1º ciclo local), a Panigolden é a padaria dos seus dias por tudo aquilo que tem para oferecer. Para além de se apresentar com um espaço amplo e cómodo, onde irá se sentir muito confortável, para os dias mais quentes tem sempre a opção da esplanada que, com o calor, é sempre bem-vinda!

Aqui encontra diariamente uma grande variedade de pão e de bolos, sendo que aceitamos encomendas para alturas especiais da sua vida, como festas de aniversário, casamentos, Primeira Comunhão, crismas, baptismos, entre outros momentos importantes. Você traz-nos a ideia e nós concretizamos!

Ao almoço, a Panigolden apresenta ainda algumas soluções para que não perca tempo e se alimente com qualidade. De segunda a sexta-feira há uma sopa deliciosa diferente (às segundas-feiras há sopa de legumes com carne; às terças e sextas-feiras sopa de trigo; às quartas-feiras caldo verde e às quintas-feiras canja). Também dispomos de tenros e suculentos pregos no pão, para que o seu almoço seja mais completo e nutritivo.

Na Panigolden temos sandes variadas (queijo, fiambre, ovo, omelete, paté de frango, paté de atum, delícias do mar) que podem ser degustadas em qualquer uma das qualidades de pão fresco que dispomos, de fabrico próprio (destaque para o nosso papo seco integral), mas também temos outras alternativas, como folhados diversos. A grande novidade vai para o nosso folhado de queijo philadélfia com espinafres, que não pode deixar de experimentar! Aqui encontra também empanadas várias, entre muitas outras opções.

Visite-nos e venha comprovar o que todos os dias nos dizem os nossos clientes, que focam a qualidade do atendimento e dos nossos produtos.

Aguardamos a sua visita!

Contactos:

Panigolden

Rua da Escola, 9125 – 038 Caniço

291 622 415

Mail: [email protected]il.com

Facebook