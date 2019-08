Na Panigolden aceitamos encomendas para alturas especiais da sua vida

Entrámos na época das festas por excelência e nós sabemos que há festas que exigem um bolo feito à medida e decorado a preceito, por isso mesmo fazemos questão de colaborar consigo nestes momentos tão especiais da sua vida! Basta apresentar-nos a sua ideia e nós concretizamos. Tão simples! Mas sabemos que nem sempre um bolo é suficiente para a grandiosidade da festa que tenciona preparar! Há ocasiões em que é necessário umas broazinhas e uns biscoitos. Se deixar nas nossas mãos esse também não será mais um motivo de preocupação! Na Panigolden, confecionamos broas de mel, coco e manteiga, bem como sandes, empanadinhas e folhados, tudo para tornar a sua festa ainda mais pomposa!

Estamos no Centro Comercial Canicentro Golden, no centro da cidade e perto da escola do 1º ciclo local. Aqui é muito fácil encontrar um sítio para estacionar o seu automóvel! Além dos lugares que tem em volta do nosso espaço, existem também outras opções. Na Panigolden, oferecemos uma imensa variedade de pão e de bolos e um espaço amplo e cómodo, onde irá se sentir muito confortável. Tem mesmo que nos fazer uma visita! E para estes dias quentes de verão pode sempre aproveitar para relaxar na nossa esplanada, enquanto saboreia uma das nossas delícias...

Visite-nos e venha comprovar o que todos os dias nos dizem os nossos clientes: excelência e qualidade tanto nos produtos quanto no atendimento.

Aguardamos a sua visita!

Contactos:

Panigolden

Rua da Escola, 9125 – 038 Caniço

291 622 415

Mail: [email protected]

Facebook