Na ‘Hora da Boa Vida’ de hoje confira o trailer de ‘Mulan’, a nova adaptação live-action da Disney

Na ‘Hora da Boa Vida desta segunda-feira, 8 de Julho, temos uma sugestão para os mais nostálgicos e/ou fãs de animação da Disney.

A aventura épica de uma destemida jovem chinesa que se disfarça de homem para combater os invasores Hunos, que foi celebrizada pelo estúdio no clássico de animação de 1998, ganha agora um nova vida. ‘Mulan’ é o próximo filme da Disney a ter uma versão live-action (uma versão de ‘A Dama e o Vagabundo’ ficará disponível apenas no novo serviço de streaming Disney+ em Novembro), após a estreia de ‘O Rei Leão’ dentro de duas semanas.

Para aguçar o apetite dos fãs, a Disney aproveitou o intervalo da final do Mundial de Futebol feminino, para lançar as primeiras imagens do filme.

A actriz, modelo e cantora, de 30 anos, Liu Yifei é a escolhida para dar vida à protagonista. Além de Donnie Yen como o comandante de Mulan e Jet Li como Imperador, Jason Scott Lee, Yoson An e Gong Li são alguns dos actores de origem ou descendência asiática chamados para este projecto da Disney.

A realização é de Niki Caro, a mesma de ‘A Domadora de Baleias’’ (Whale Rider).

A estreia nos cinemas portugueses será a 26 de Março de 2020.