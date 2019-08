Museu de Fotografia da Madeira com entradas gratuitas até 30 de Setembro

As entradas no Museu de Fotografia da Madeira – Atelier Vicente’s, recentemente reaberto ao público, são gratuitas até ao próximo dia 30 de Setembro. Uma medida que visa “incentivar a divulgação e o conhecimento do acervo deste Museu, que data desde o século XIX, junto de toda a população, mas, também, o conhecimento do notável trabalho que foi levado a cabo na reabilitação deste tão importante e único património, ‘pertença’ de todos os madeirenses e porto-santenses”, conforme sublinhou a secretária regional do Turismo e Cultura, Paula Cabaço.

Neste momento, são duas as exposições que se encontram patentes ao público no Museu de Fotografia da Madeira – Atelier Vicentes’s. A exposição permanente ‘Do estúdio à Fajã – retrato e paisagem na fotografia madeirense’ – que apresenta dois dos mais relevantes géneros fotográficos, a paisagem e o retrato, em que, através de um vasto e nunca antes exposto conjunto de fotografias de diferentes estúdios madeirenses e de diversos fotógrafos, quer profissionais, quer amadores, se pode verificar a evolução destes dois géneros fotográficos, desde a segunda metade do século XIX até á década de 50 do século passado – e a exposição temporária ‘Tesouros da Fotografia Portuguesa do Século XIX’, assente numa selecção de autores e obras da exposição que o Museu Nacional de Arte Contemporânea – Museu do Chiado realizou, em 2015 e que, pela primeira vez, reuniu um conjunto notável de imagens e fotografias do século XIX, neste caso em concreto enriquecidas pela colecção particular de João José P. Edward Clode.

O Museu se encontra aberto ao público de terça-feira a domingo, das 10h às 17 horas.