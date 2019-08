Muito humor na Taberna da Poncha!

César Mourão o humorista da SIC, estreou no passado dia 6 de julho a terceira temporada do programa “Terra Nossa” e as primeiras gravações aconteceram na Madeira!

Nesta temporada, pretende-se saber um pouco mais sobre as celebridades do nosso país. Para este 1º episódio a escolhida foi Dolores Aveiro, a mãe de Cristiano Ronaldo.

Nesta viagem à Madeira, foram escolhidos diversos locais para dar a conhecer outros membros da família Aveiro, os amigos chegados, as lojas CR7, mas também os diferentes sítios por onde a mãe do craque já passou e imaginem só: a Taberna da Poncha foi um deles!

César Mourão fez-nos uma visita e deu a conhecer ao país o nosso espaço, a nossa poncha tradicional e ainda a famosa niquita.

Partilhamos convosco este momento memorável!

Taberna da Poncha há mais de 6 décadas a fazer história!

Contactos:

Morada: Serra d’ Água, 9350-309 Ribeira Brava

291 952 312

Facebook

*Seja responsável, beba com moderação.