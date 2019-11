MSC Poesia, um navio que oferece uma experiência de viagem verdadeiramente inspiradora

O MSC Poesia é um navio inovador e de estilo elegante, que une a tradição ao design criativo. Suba a bordo e conheça um mundo requintado de conforto, desde a espectacular cascata no hall ao jardim Zen, passando por um Sushi bar autenticamente japonês e o exuberante MSC Aurea Spa, centro de bem-estar com sauna a vapor, sauna seca e massagens divinais para presentear o corpo e a mente. É o local perfeito para relaxar.

São muitas as actividades desportivas e de fitness disponíveis a bordo, designadamente o campo de basquetebol, campo de ténis, shuffleboard, ginásio de última geração e minigolfe. As crianças e os adolescentes estão igualmente bem servidos, com os seus próprios clubes e festas, um parque infantil exclusivo e inspirado na Idade da Pedra e nos dinossauros , jogos de vídeo incríveis e até uma discoteca com DJ! Naturalmente, também estão disponíveis todas as comodidades que se poderia desejar, incluindo 3 piscinas, 4 piscinas de hidromassagem e um gigantesco ecrã de cinema junto à piscina.

A cozinha gourmet a bordo oferece-lhe especialidades do mundo todo, preservando, em simultâneo, a sua alma mediterrânica, radicada nos valores do movimento italiano Slow Food. Com a MSC, cada prato suculento é preparado no momento, com o empenho e dedicação do nosso talentoso chef, a partir de ingredientes de elevadíssima qualidade.

Os diversos bares também proporcionam uma autenticidade e originalidade refrescantes, desde o Grappolo d’Oro, um bar de degustação de vinhos, ao bar de cocktails Mojito, além do sumptuoso design da sala de charutos.

Seja para férias, em família, para um regalo luxuoso ou uma escapadela romântica, o MSC Poesia é um navio que oferece uma experiência de viagem verdadeiramente inspiradora.

Nos dias 17 e 29 de Outubro de 2020, vai fazer saídas e chegadas ao Funchal com um itinerário de 12 noites, visitando Málaga Roma, Génova, Marselha, Barcelona, Casablanca e Tenerife, desde €ur 1.349,00 por pessoa, para cabine com varanda ( lugares limitados ).

Para mais informações contacte-nos :

A Venda das Viagens:

Rua da Conceição Nº27, 9050-026 Funchal

291 222 409

Rita Gonçalves - [email protected]

Helena Castro - [email protected]

facebook.com/avendadasviagens

www.avendadasviagens.pt