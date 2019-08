Momentos inesquecíveis no navio MSC Preziosa!

MSC Preziosa tem um design clássico e a mestria tradicional dos navios da MSC Cruzeiros. Inclui uma piazza de pedra verdadeira e elementos magníficos, como escadarias deslumbrantes adornadas com cristais Swarovski; uma piscina “infinita” e mágica , bem como espaços premiados e de eleição como o MSC Aurea SPA com tratamentos de beleza e bem-estar e ainda o luxo reservado do MSC Yacht Club, um navio dentro de um navio, com suites exclusivas, serviço de mordomo, instalações específicas e decks privados que

proporcionam um lazer de primeira classe a bordo, incluindo um casino completo e um teatro ao estilo da Broadway.

Descubra os serviços exclusivos do MSC Preziosa! A típica e deliciosa gastronomia norte-americana do Butchers Cut, o solário reservado a adultos com tratamentos de bem-estar e o Tiki bar para crianças e adolescentes. Usufrua de vários espaços, desde os divertidos jogos e actividades do parque aquático infantil Doremi Castle, ao Vertigo, o maior escorrega de água em alto mar que, em 2013, foi galardoado com o prémio “Best Inovation” pela Cruise International e que conta com todas as instalações ideais para crianças e adolescentes.

Por outro lado, a cozinha aberta do restaurante Galaxy oferece refeições deliciosas durante todo o dia e a discoteca panorâmica, que mantém o ritmo até tarde, garante que a diversão continua pela noite dentro!

Há tudo isto e muito mais para descobrir no navio MSC Preziosa! Viva o estilo mediterrânico e desfrute de todos os momentos ao máximo, enquanto atravessa os mares para conhecer os mais belos lugares do planeta!

Para uma primeira experiência, pode optar por um mini-cruzeiro, de 4 a 5 noites, por 244 euros por pessoa, para uma cabine interior, e 314 euros para uma cabine com varanda, com saída ou chegada a Lisboa.

Consulte-nos para mais informações.

Contactos:

A Venda das Viagens

Rua da Conceição N27, 9050-026 Funchal

+351 967 868 779

+351 291 222 409

facebook.com/avendadasviagens

www.avendadasviagens.pt