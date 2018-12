Mini Circuito - Roma, Vaticano, Viterbo e Assis

Com partida garantida dia 2 de Março, este mini circuito de 5 dias propõe uma viagem com passagem por Roma, Vaticano, Viterbo e Assis para conhecer alguns dos mais preciosos tesouros históricos da arquitectura e arte italianas.

Com acompanhamento de Guia privativo em português, esta viagem permitirá visitar alguns dos locais mais emblemáticos de Roma, a “cidade eterna”: a Fonte de Trevi, o Templo de Adriano, a Piazza Navona, o incomparável Museu do Vaticano e a Capela Sistina, o Coliseu em Roma entre outros. Em Viterbo, rodeada por muralhas medievais, visitaremos o típico bairro de San Pellegrino e o Duomo, que alberga o túmulo de João XXI, o único Papa português. Na mística e bela localidade de Assis visitaremos a Basílica de S. Francisco, famosa pelos seus frescos e que abriga o túmulo e relíquias do fundador da ordem dos Franciscanos.

Este circuito tem um preço de 1 155€ por pessoa e inclui passagem aérea em classe económica em voos regulares TAP Air Portugal de Lisboa ou Porto, com direito ao transporte de 1 peça de bagagem por pessoa até 23kg, assistência nas formalidades de embarque, circuito em autocarro de turismo de acordo com o itinerário, acompanhamento de guia de língua portuguesa desde o aeroporto de chegada ao aeroporto de partida, no destino, 4 noites de alojamento em quarto duplo em hotéis de 3 e 4 estrelas com pequeno-almoço, 7 refeições (bebidas não incluídas), visitas orientadas pelo guia privativo: Assis, Viterbo e Roma, guia local selecionado em Roma, visitas e entradas conforme programa, Seguro Multiviagens, taxas de cidade, turismo, serviço e IVA, taxas de aviação (sujeitas a alteração).

Não estão incluídos no preço as despesas de reserva, voo de/para Funchal, bebidas às refeições, suplementos, despesas de carácter pessoal e quaisquer serviços não mencionados como incluídos.

Para informações mais detalhadas, contacte-nos: Intertours Travel Consulting - 291208920 ou info@intertours.com.pt