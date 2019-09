Mês de Setembro termina com cultura pelos lados da Ponta do Sol

A poucos dias do fim de Setembro, a Ponta do Sol fecha, com chave de ouro, a época de Verão do ano de 2019.

Desde a passada quinta-feira, e até amanhã, estamos a acolher o Festival Avesso – 2019. Esta organização da Associação Avesso, decorreu e decorrerá, nos palcos do Centro Cultural John dos Passos e Capela de São Sebastião.

Um pouco mais acima, pela Estalagem da Ponta do Sol, teremos, dentro de momentos, a actuação de Legendary Tigerman, a contar para o último Concerto L, da temporada de 2019.

Para os amantes de boa cultura, este fim de semana encerra mais uma época onde vários artistas pisaram os palcos do concelho.

O The Small House, com a sua localização bem no coração do Centro Histórico da Ponta do Sol, apresenta-se como um ponto de paragem e reunião, antes e após os acontecimentos culturais.

Na semana em que marcou o início do Outono, e apesar do tempo permanecer quente, aproveitamos para fazer referência ao que temos de melhor, para celebrar o fim de Setembro e os próximos meses, com a nossa companhia. Esta época do ano que se inicia é propícia ao consumo de cervejas do género Trappist, Bock, Doppelbock, Old Ale, Barley Wine, Dubbel, Quadrupel, Dunkel, Brown Ale, Stout, Porter, entre outras.

Neste aspecto, temos uma garrafeira bem apetrechada, com inúmeras bebidas, diferentes marcas, diferentes experiências.

Não queremos deixar de ser preferência, nas suas escolhas, por isso, e ao longo das próximas semanas, apresentaremos algumas novidades que, com toda a certeza, farão com que esta pequena casa, nos recantos pitorescos desta bela vila, continue a merecer a sua visita.

