Mergulhe nas águas cristalinas da Praia da Alagoa!

E porque o domingo convida-o a relaxar e a renovar energias, que tal uma escapadela até à Praia da Alagoa?

Situada na costa nordeste da ilha, na bonita freguesia do Porto da Cruz, além dos bons acessos ao mar, esta praia, de areia negra, é já um ponto de referência para a prática de bodyboard e surf!

É uma praia que se destaca pelas suas águas límpidas e pela imensidão de areia e, diga-se de passagem, não há melhor sensação no mundo do que andar de pés descalços, na areia, correr até ao mar, dar uns bons mergulhos e libertar-se do stress do dia-a-dia e, dali, sair com aquela total sensação de liberdade! Já se imaginou?

Há sítios únicos e especiais, este é um deles!

Quem por cá passa leva, de graça, leveza na alma e a certeza que este mar o acalma! Leva memórias e histórias para contar!

Veja só como a vida é boa... Venha à Praia da Alagoa!

Restaurante Praia da Alagoa

Frente Mar - Porto da Cruz (Em frente ao Engenho do Norte)

[email protected]

Facebook/praiadaalagoa

291563255