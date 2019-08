Mercados de Natal na Alemanha Romântica

Se é uma daquelas pessoas que não resiste à magia do Natal, às iluminações de rua e música, às decorações natalícias e ao cheiro a doces típicos, então isto é mesmo para si.

Com partida dia 1 de Dezembro, a Nortravel propõe um minicircuito de 4 dias na Alemanha para visitar os mercados de Natal de Nuremberga e Augsburg.

Além das inevitáveis compras de Natal, haverá a oportunidade de visitar a pé o belíssimo conjunto medieval de Rothenburg ob der Tauber e o bairro histórico de Augsburgo, sempre acompanhados por um Guia privativo em Português.

Com um preço de 1095€ por pessoa, em alojamento duplo, este pacote inclui passagem aérea de/para Lisboa ou Porto em voo direto TAP com direito a 1 peça de 23kgs de bagagem, assistência nas formalidades de embarque, circuito em moderno autocarro de turismo de acordo com o itinerário, acompanhamento de um experiente guia de língua portuguesa, desde o aeroporto de chegada ao aeroporto de partida (no destino), 3 noites de estadia em hotéis de 4*, incluindo pequeno-almoço, 5 refeições (sem bebidas), visitas orientadas em Rothenburg ob der Tauber, Nuremberga e Augsburg, seguro, taxas de cidade, turismo, serviço, taxas de aviação (sujeitas a alteração).

Não estão incluídos no preço voo de/para Funchal, despesas de reserva, bebidas, suplementos, extras de carácter pessoal e quaisquer serviços não mencionados.

Para informações mais detalhadas, contacte-nos: Intertours Travel Consulting - 291208920 ou [email protected]