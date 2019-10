Menus de Natal no Restaurante Atlantis

Nesta quadra especial, o Restaurante Atlantis, no Caniço-de-Baixo, promove menus especiais para pequenas empresas, amigos e colegas, com uma capacidade máxima de15 pessoas e possibilidade de aperitivo e ou bar aberto após jantar, no Capoeira lounge bar, logo no piso acima.

São três menus: o primeiro (25€ por pessoa) inclui bolo do caco, prato principal, sobremesa e selecção de bebidas da casa; o segundo (30€ por pessoa) inclui bolo do caco, salada de entrada, prato principal, sobremesa e selecção de bebidas da casa, e o terceiro (36,5€ por pessoa), inclui entrada, prato principal, sobremesa e selecção de bebidas da casa.

Reúna a família, os amigos ou os colegas e viva um natal inesquecível!

Campanha válida em Dezembro, excepto dias 24, 25 e 31.

Restaurante Atlantis

Complexo Balnear Lido Galomar, piso – 3, Galo Resort Hotels

Reservas: 291 930 930, [email protected]