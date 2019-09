Marisqueira Tropicana, o nome não engana!

Situada na Zona Velha da cidade, a Marisqueira Tropicana é conhecida pelas refeições saborosas que serve aos seus clientes e pela paixão e dedicação com que as prepara. Aqui, privilegia-se os produtos de alta qualidade bem como os sabores da Região e, aliás, é isso que nos distingue dos demais!

Servimos refeições de peixe e de carne. O peixe é sempre fresco! É capturado na Região e comprado todos os dias de madrugada pelo nosso proprietário, o senhor Ruel. O marisco é igualmente fresco e tem muito por onde escolher: lagosta, lavagante, ameijoas, navalha e sapateira.

Da nossa gastronomia regional, além da espetada em pau de louro e o bolo do caco, pode optar por filete de espada com banana ou molho de maracujá e pode terminar a sua refeição com uma bela sobremesa...pudim de maracujá.

Se ainda não ficou totalmente convencido com os pratos que lhe apresentamos, e se é um daqueles clientes exigentes e de gosto apurado, não se preocupe! Há outras escolhas tentadoras: lapas, sopa de peixe, misto de peixe e marisco, arroz de marisco, açorda de marisco, caldeiradas de peixe, cataplanas de marisco e o nosso delicioso pudim de maracujá.

Acompanhe qualquer uma destas refeições com um bom vinho da nossa garrafeira!

Aguardamos a sua visita!

Contactos:

Marisqueira Tropicana

Rua Dom Carlos I, nº 43, Funchal

Telf: 291 222743

Facebook: https://www.facebook.com/marisqueiratropicana/