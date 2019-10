Marionetas, estreias nos cinemas e festas em foco no Roteiro desta quinta-feira

Estreiam nos cinemas do Funchal o filme de ficção científica e acção ‘Projecto Gemini’, a comédia francesa ‘Amantes Acidentais’, o drama histórico ‘Guerra das Correntes’ e o drama romântico ‘Judy’.

O Art Center Caravel, na Zona Velha do Funchal, acolhe, pelas 11 horas, a primeira exposição do colectivo artQUEERis. A mostra chama-se ‘100normas’.

Emanuel Aguiar expõe 40 anos de trabalho dedicado às artes, no Teatro Municipal Baltazar Dias, numa mostra com 30 obras desenvolvidas ao longo das últimas quatro décadas.

Nova apresentação do espectáculo ‘It Takes Two - Greatest Duets’, pelas 19h30, no Restaurante Bahia, situado no 4.º andar do Casino da Madeira.

‘Tapas & Wine’, no Castanheiro Boutique Hotel, das 19h30 às 21h30, no Bar Íris, com buffet de tapas e actuação do trio de jazz composto por Ricardo Dias na viola baixo, Vítor Anjo na guitarra e Paulo Gouveia na bateria.

O Festival de Marionetas e Outras Formas Animadas - MARIOFA arranca às 18h30 no Teatro Municipal Baltazar Dias, com a apresentação dos ‘Robertos’ pelo bonecreiro José Gil e a homenagem à professora Lígia Brazão. Depois, o Sé Boutique Hotel recebe às 21h30 o espectáculo ‘Ex-Passus’ da companhia A Bolha Teatro com Marionetas. Depois, pelas 22 horas, há a experimentação com marionetas por 5 mariofantásticos, neologismo que designa todo aquele que (se) contagia com o mundo da fantasia das marionetas, que apresentarão 5 performances de 5 minutos.

A Cantina El Mexicano, no Centromar, acolhe Noite Especial de Karaoke.