Marca de mobiliária portuguesa Wewood expõe na centenária Heal’s de Londres

A marca de mobiliário portuguesa Wewood inaugura na quinta-feira um espaço de exposição na centenária Heal’s em Londres, uma das mais antigas lojas de decoração na capital britânica.

O ‘showroom’ no edifício emblemático de Tottenham Court Road, onde a Heal’s está há 186 anos, entrou em funcionamento em setembro e coloca a Wewood ao nível de marcas internacionais como as italianas Porada e Cattelan Italia e a dinamarquesa Muuto.

Para o presidente-executivo da Wewood, Salvador Gonzaga, este projecto culmina uma longa ambição e “surge na altura certa”, contrariando a desconfiança que poderá existir relativamente ao mercado britânico.

“Para mim, mesmo com todas as incertezas levantadas pelo fantasma do ‘Brexit’, esta é a altura certa para o fazer e também uma forma de estar mais perto dos nossos clientes britânicos, que há muito exigiam uma presença mais consistente e próxima”, disse, em declarações à agência Lusa.

A Wewood nasceu em 2012 da Móveis Carlos Alfredo, um fabricante de mobiliário tradicional da região de Paços de Ferreira, mas apostou num estilo mais sofisticado para um segmento mais elevado.

Tal como a casa-mãe, a produção destina-se maioritariamente ao mercado externo, exportando para 54 países.

Em 2019, a Wewood espera duplicar o volume de negócios para três milhões de euros relativamente aos 1,5 milhões de euros registados em 2018, tendo, nos primeiros seis meses deste ano, registado um aumento de 60% da facturação em comparação com o período homólogo do ano anterior.

A inauguração coincide com a participação da Wewood e de uma dúzia de outras marcas portuguesas de mobiliário, iluminação e decoração na feira Decorex, que decorre entre 6 e 9 de Outubro.

Entretanto, até 22 de Setembro, várias empresas portuguesas de mobiliário e decoração também vão estar presentes em eventos como London Design Fair e 100% Design, no âmbito do Festival de Design de Londres, que decorre até 22 de Setembro.