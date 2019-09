Maratona Fotográfica FNAC é já dia 14 de Setembro

A edição 2019 da Maratona Fotográfica FNAC terá como cenário principal a pitoresca vila de Câmara de Lobos, onde Winston Churchill pintou o famoso quadro em 1950. Nesta ‘viagem’ aos 600 anos da descoberta das ilhas da Madeira e Porto Santo, os participantes abordarão alguns dos ciclos temáticos das comemorações.

A iniciativa terá como ponto de partida o parque de estacionamento junto ao varadouro de Câmara de Lobos. Começa às 14h00 e termina pelas 23h00 no mesmo local. Após o último checkpoint haverá um jantar oferecido a todos os participantes em local a ser divulgado no dia do evento.

As melhores fotos serão premiadas com equipamento fotográfico da marca Canon:

1.º Prémio: Câmara EOS M50 BLK 15-45 IS STM no valor de 749€

2.º Prémio: Câmara EOS 2000D 18-55 IS II VUK no valor de 479€

3.º Prémio: Câmara CANON PowerShot G9 X Pack no valor de 449€

As inscrições têm um custo de 20€ para Aderentes ao Cartão Fnac e 25€ para não aderentes.

Regulamento e mais informação em: https://www.fnac.pt/maratonas-fotograficas

Dúvidas podem ser esclarecidas através do e-mail [email protected]