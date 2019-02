Madeirense Carlos Costa canta ‘Telemóveis’ de Conan Osíris

O madeirense Carlos Costa publicou no Instagram um vídeo onde interpreta o tema ‘Telemóveis’, canção com a qual Conan Osíris concorreu ao Festival da Canção.

Na oportunidade, deixou uma mensagem de apoio a Conan Osíris, que é um dos favoritos à vitória na final.

“Às vezes é preciso saber escutar em vez de apenas ouvir. Escutar e entregar sentido às coisas”, escreveu e acrescentou: “Porque as pessoas não são malucas só porque sim”.

Recorde-se que Conan Osíris foi o concorrente mais votado pelo público, na primeira semifinal do Festival da Canção, que se realizou no passado sábado. Porém, não conseguiu alcançar o primeiro lugar, ficando atrás de ‘Perfeito’, tema interpretado por Matay que obteve as preferências do júri.