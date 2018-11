Madeira é um dos ‘19 locais para conhecer em 2019’ para a revista Forbes

Uma conversa com alguns dos maiores especialistas em viagens do Mundo levou a revista Forbes a criar uma lista dos ‘19 melhores locais para conhecer em 2019’. A ilha da Madeira figura entre os lugares escolhidos, numa lista que também contempla dos Açores.

De acordo com a Forbes, citanda María Pellicer, a “Madeira é um grande destino de Natureza e continua pouco explorada”. “Devido à sua localização remota, há um sentimento de algo exótico e isolado – mas como se trata de Portugal, a gastronomia e a cultura continuam presentes”, explica a especialista que trabalha há mais de dez anos na área do Turismo.

Aliás, a revista refere mesmo que, para aqueles que amam a natureza, este é um destino que importa seguir.

O fogo-de-artifício como postal

Mais recentemente, um artigo da mesma revista fala da Madeira como o destino para umas férias e fogo-de-artifício soberbos. Lea Lane fala das festividades de Natal e Fim do Ano que considera únicas e que oferecem o melhor espectáculo de fogo-de-artifício do Mundo.

Num artigo que se pode considerar um ‘mini-guia’ para quem quer conhecer a Madeira no Inverno, esta viajante aborda a Noite do Mercado e aconselha os visitantes a realizarem um passeio de teleférico por forma a visitar a Igreja de Nossa Senhora do Monte.

Entre outras sugestões encontra-se também o Jardim Botânico da Madeira ou uma visita por Câmara de Lobos, descrita como uma vila piscatória bem pitoresca.

No entanto, as dicas para os viajantes não se ficam pelo Inverno, com a revista a sugerir que a ilha seja visitada ao longo de todo ano. E porque não visitar o Porto Santo? Essa é outra das propostas apresentadas.