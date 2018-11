Luxuosa vila à venda junto ao Palheiro Golfe

Esta é uma grande oportunidade para conhecer uma casa de sonho. Na próxima semana a Imopalheiro, empresa de mediação imobiliária sediada no Palheiro Nature Estate, vai abrir as portas de mais uma moradia, desta vez uma luxuosa propriedade a poucos metros do Hotel Casa Velha.

É uma vila incomparável, não só pelo seu estilo clássico com um toque contemporâneo ou pela qualidade da construção e atenção ao detalhe, mas sobretudo pela localização única, que oferece tranquilidade e uma vista magnífica e definitiva sobre o anfiteatro do Funchal. Venha comprovar no dia 21, entre as 17h e as 20h.

Veja o vídeo aqui.