Luísa Mendes e Oscar Fernandes vão embarcar no ‘Voo do Amor’

Luísa Mendes, “uma mulher apaixonada” de 27 anos, e o namorado Oscar Fernandes, de 30 anos, venceram o passatempo ‘Voo do Amor’, uma iniciativa da TAP, em parceria com o DIÁRIO.

A dupla vencedora vai viajar até Paris no próximo Dia dos Namorados. Para além da viagem de ida a 14 de Fevereiro e de volta no dia seguinte, em classe Executiva, para duas pessoas à partida de Lisboa com destino a Paris, a TAP oferece a estada de uma noite de 14 para 15 de Fevereiro e uma refeição em Paris, bem como a ligação Funchal/Lisboa/Funchal.

A selecção do casal vencedor ficou a cargo da TAP e do DIÁRIO, jornal que fará a cobertura da viagem à ‘cidade do amor’ nos seus diversos meios, sendo certo que a companhia aérea portuguesa também destacará todos os passos desta iniciativa nas suas redes sociais.

Em nome do DIÁRIO e da TAP agradecemos a 64 participações admitidas no passatempo ‘Voo do amor’ desejando a todos votos de felicidades para o amor que demonstraram viver.

