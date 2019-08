Lourenço Ortigão está no Porto Santo

Lourenço Ortigão, de 30 anos, e a namorada, Kelly Bailey, de 21 anos, aproveitaram uma paragem nas gravações da novela ‘Prisioneira’, da TVI, para gozar umas pequenas férias a dois na Região (como pode ver no vídeo).

Depois de Kelly ter ‘aquecido’ as redes sociais ao partilhar um foto em biquini na Madeira, foi a vez de Lourenço Ortigão recorrer ao Instagram para partilhar uma foto, desta vez no Porto Santo.

A afinidade do actor com a ilha não é nova, uma vez que Lourenço Ortigão já foi embaixador do Turismo da Madeira.