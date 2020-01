Lourenço Ortigão e Kelly Bailey partilham fotos de férias na Madeira

Lourenço Ortigão, de 30 anos, e a namorada, Kelly Bailey, de 21 anos, não largam a Madeira! Com efeito, depois de terem elegido a nossa ilha para passar o réveillon, o casal de actores aproveitou os primeiros dias do ano para passear pela ilha.

Nas suas páginas de Instagram os protagonistas da novela ‘Prisioneira’, da TVI, partilharam fotos nas típicas casinhas de Santana e, Lourenço, no hotel Savoy Palace.

A afinidade do actor com a ilha não é nova, uma vez que Lourenço Ortigão já foi embaixador do Turismo da Madeira.