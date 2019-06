Caros leitores, esta semana estive a pensar qual seria o tema de conversa para o próximo artigo de sábado no DN. Deparei-me que muito brevemente temos mais uma nova obrigação legal a cumprir, o LIVRO DE RECLAMAÇÕES ELECTRÓNICO.

Está em vigor a fase de implementação do livro electrónico, que decorre entre 1 de Julho de 2018 a 1 de Julho de 2019, contudo, a Direcção Geral do Consumidor alargou este prazo até ao dia 1 de Julho de 2019, ao contrário do inicialmente previsto. Ora, a partir desta data, quem não aderir ao livro de reclamações electrónico, e que seja obrigado ao seu uso, sujeita-se a coimas.

O diploma estabelece a obrigatoriedade de disponibilização do livro de reclamações a todos os fornecedores de bens ou prestadores de serviços que tenham contacto com o público em geral, incluindo serviços e organismos da administração pública.

Desde 2017 que a versão electrónica já está disponível para os serviços públicos essenciais e desde 1 de Julho passa também a ser obrigatória para outros sectores económicos, mas obedece a um regime de transição, que ainda decorre.

Os operadores com actividade económica fiscalizada pela ASAE - como cafés, bares, restaurantes, postos de abastecimento, cabeleireiros, reparação de automóveis, centros de estudos e explicações, entre outros - têm até 1 de Julho de 2019 para aderir à plataforma. Já os operadores económicos que exercerem actividades reguladas ou fiscalizadas por outra entidade, como, por exemplo, farmácias, recintos de espectáculos ou transportes, têm de acordar a transição com a respectiva entidade.

Os dois formatos de livro de reclamações (físico e electrónico) são obrigatórios. O vendedor ou prestador de serviços deve afixar, em local bem visível e com caracteres legíveis, um letreiro a informar que o estabelecimento dispõe de livro de reclamações. E fica também obrigado a informar o consumidor ou utente sobre a existência do formato electrónico e a receber as reclamações que sejam feitas por essa via.

A informação da existência e do acesso à plataforma do livro electrónico deve estar no sítio da internet do vendedor ou prestador de serviços, em local visível e de forma destacada. No entanto, o vendedor ou prestador de serviços não é obrigado a disponibilizar o acesso ao mesmo no seu estabelecimento.

O valor das coimas aplicadas à falta de cumprimento das normas para o livro de reclamações em formato electrónico varia entre €150, se a infracção por praticada por pessoa singular, e 15 mil euros, se for por pessoa colectiva. No caso do formato físico, o vendedor ou prestador de serviços é obrigado a manter um arquivo organizado dos livros de reclamações por um período mínimo de três anos.

É mais um assunto que não é da competência dos contabilistas, mas pretendemos alertar para uma nova obrigação que precisa estar cumprida até ao final deste mês: ter livro de reclamações electrónico.

O que já estava em vigor

“todos os fornecedores de bens e prestadores de serviços que:

i) Tenham um estabelecimento com carácter fixo ou permante onde exerçam de forma exclusiva ou, principalmente, de modo habitual e profissional a sua actividade; e

ii) Tenham contacto com o público, designadamente através de serviços de atendimento ao público destinado à oferta de produtos ou de serviços ou de manutenção das relação de clientela.

Assim, se o prestador de serviços/fornecedor de bens reunir os dois requisitos mencionados acima, deverá dispor do livro de reclamações no respectivo estabelecimento. Caso contrário, ou seja, faltando uma das condições, o regime legal acima mencionado não se aplica, não sendo obrigatória a disponibilização do livro de reclamações.

Qual é a novidade?

Os fornecedores que eram obrigados a ter livro de reclamações passam também a ser obrigados a ter o livro de reclamações electrónico. E precisam tê-lo até ao final deste mês. Para isso, devem fazer o registo no site www.livroreclamacoes.pt.

Aqui ficam algumas dicas sobre o assunto em causa, contudo, não dispensa a leitura da legislação respectiva.

