‘Liberte’ o cantor que há em si e mostre hoje os seus dotes artísticos no Mexicano

O destaque do Roteiro desta quarta-feira vai para o evento especial de karaoke que se realiza na Cantina El Mexicano, no Centromar.

Esta será uma noite muito animada, por isso, prepare dotes vocais e mostre o que vale. O artista convidado a seleccionar as músicas é Carlos Gomes, um dos mais conhecidos KJs da noite madeirense.

O KJ tem uma vasta colecção de canções para escolher, por isso, basta que aceite o desafio e demonstre as suas capacidades vocais.

Antes, como sempre, há uma noite gastronómica com sabores e paladares do Mundo, com destaque para os sul-americanos.