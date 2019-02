Kátia Aveiro está grávida do terceiro filho

Foi através do Instagram que a irmã de Cristiano Ronaldo deu a notícia de que está grávida do terceiro filho.

“A tua família está louca para te ver, a tua avó já comprou até roupinhas sem saber se gostas do azul ou de rosa, os teus irmãos loucos para te beijar, teu pai doido para te ensinar e amar e eu ansiosa para cuidar-te, proteger-te para só depois oferecer-te asas e deixar-te voar para seres feliz”, eis parte do texto que escreveu na legenda da foto, onde aparece com o filho mais novo, Dinis, a beijar a barriga da mãe.

A irmã de Ronaldo tem 42 anos. O bebé é fruto do novo amor que conheceu no Brasil.